Среди них - Украина и РФ. СМИ назвали список приглашенных стран в "Совет мира" Трампа

Напомним, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность создания "Совета мира" для Украины, который будет функционировать по образцу аналогичного органа для Сектора Газа.

Новая структура, которую должен возглавить лично президент США, будет отслеживать выполнение соглашения о прекращении войны и координировать послевоенные процессы. По данным Financial Times, в Киеве эту инициативу считают важной частью предложений, направленных на завершение российской агрессии.