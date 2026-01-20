RU

Среди них - Украина и РФ. СМИ назвали список приглашенных стран в "Совет мира" Трампа

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Яна Коваль

Президент США Дональд Трамп направил официальные приглашения лидерам стран мира относительно участия в работе "Совета мира" по Сектору Газа. Среди них - 49 стран и Европейская комиссия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Напомним, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность создания "Совета мира" для Украины, который будет функционировать по образцу аналогичного органа для Сектора Газа.

Новая структура, которую должен возглавить лично президент США, будет отслеживать выполнение соглашения о прекращении войны и координировать послевоенные процессы. По данным Financial Times, в Киеве эту инициативу считают важной частью предложений, направленных на завершение российской агрессии.

