Рада міністрів ОБСЄ вперше збереться без представника Росії, - Кулеба

Рада міністрів Організації з безпеки і співробітництва в Європі вперше збереться без представника Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу .

"Рада міністр ОБСЄ вперше пройде без представника Росії - без російського міністра. І це - правильно. Немає чого йому робити. Вони лише імітують переговори. Вони лише імітують дипломатію. А насправді вони зробили свій вибір: цей вибір - війна і воєнні злочини", - сказав він.

Зазначимо, що Рада ОБСЄ збереться 1 та 2 грудня у польському місті Лодзь.