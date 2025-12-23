Рада має забезпечити дві речі законом про вибори під час війни, - Стефанчук

Голова Верховної Ради нагадав, що в історії України вже були прецеденти, коли для проведення унікальних виборів ухвалювали окремі закони. Тому нічого особливого немає в тому, щоб ухвалити закон, який буде гарантувати дві ключові речі для проведення виборів в Україні під час або після воєнного стану - безпеку та демократичність виборчого процесу.

Дійсно, парламент має забезпечити насамперед безпеку громадян, адже держава не має права наражати людей на ризик. Друга умова проведення виборів - повна відповідність демократичним стандартам, які є фундаментальними для української політичної системи.

За словами Стефанчука, українці повинні мати можливість вільно висловити свою волю та обрати владу, з якою вони пов’язують майбутнє країни. Він наголосив, що саме у виборчому процесі всі політичні сили зможуть запропонувати суспільству свої програми та бачення розвитку України.

При цьому Стефанчук нагадав, що чинна Конституція України передбачає лише два види виборів - чергові та позачергові. А ось вибори, які мають відбутися після завершення воєнного стану, не підпадають під жодне з цих визначень.

Йдеться про новий, умовно "постчерговий" формат, який не врегульований ані Основним законом, ані Виборчим кодексом. Саме тому, наголосив спікер парламенту, потрібен спеціальний законодавчий акт, який буде застосований одноразово.

У Верховній Раді вже створено спеціальну робочу групу, яку очолив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко.

До складу групи увійшли представники всіх парламентських фракцій і депутатських груп, а також представники громадянського суспільства та експертного середовища, яке професійно займається питаннями виборів. Перед ними стоїть завдання напрацювати відповіді на цілу низку складних питань, пов’язаних із організацією голосування в умовах, коли країна переживає наслідки війни.

Окремо спікер парламенту звернув увагу на принципову відмінність України від Росії. Він зазначив, що в РФ протягом 25 років не відбувалося справжніх демократичних виборів, тоді як Україна навіть у найважчих умовах війни прагне зберегти демократичні інститути та відповідати стандартам, яких від неї очікують міжнародні партнери.

Руслан Стефанчук підсумував, що майбутній закон про вибори має стати гарантією того, що волевиявлення українців буде і безпечним, і легітимним, а сама Україна залишатиметься демократичною державою навіть у часи війни.