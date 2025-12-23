Рада должна обеспечить две вещи законом о выборах во время войны, - Стефанчук

Председатель Верховной Рады напомнил, что в истории Украины уже были прецеденты, когда для проведения уникальных выборов принимали отдельные законы. Поэтому ничего особенного нет в том, чтобы принять закон, который будет гарантировать две ключевые вещи для проведения выборов в Украине во время или после военного положения - безопасность и демократичность избирательного процесса.

Действительно, парламент должен обеспечить прежде всего безопасность граждан, ведь государство не имеет права подвергать людей риску. Второе условие проведения выборов - полное соответствие демократическим стандартам, которые являются фундаментальными для украинской политической системы.

По словам Стефанчука, украинцы должны иметь возможность свободно выразить свою волю и выбрать власть, с которой они связывают будущее страны. Он отметил, что именно в избирательном процессе все политические силы смогут предложить обществу свои программы и видение развития Украины.

При этом Стефанчук напомнил, что действующая Конституция Украины предусматривает только два вида выборов - очередные и внеочередные. А вот выборы, которые должны состояться после завершения военного положения, не подпадают ни под одно из этих определений.

Речь идет о новом, условно "посточередном" формате, который не урегулирован ни Основным законом, ни Избирательным кодексом. Именно поэтому, подчеркнул спикер парламента, нужен специальный законодательный акт, который будет применен единоразово.

В Верховной Раде уже создана специальная рабочая группа, которую возглавил первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко.

В состав группы вошли представители всех парламентских фракций и депутатских групп, а также представители гражданского общества и экспертной среды, которая профессионально занимается вопросами выборов. Перед ними стоит задача наработать ответы на целый ряд сложных вопросов, связанных с организацией голосования в условиях, когда страна переживает последствия войны.

Отдельно спикер парламента обратил внимание на принципиальное отличие Украины от России. Он отметил, что в РФ на протяжении 25 лет не происходило настоящих демократических выборов, тогда как Украина даже в самых тяжелых условиях войны стремится сохранить демократические институты и соответствовать стандартам, которых от нее ожидают международные партнеры.

Руслан Стефанчук подытожил, что будущий закон о выборах должен стать гарантией того, что волеизъявление украинцев будет и безопасным, и легитимным, а сама Украина будет оставаться демократическим государством даже во времена войны.