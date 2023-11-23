Рада має ухвалити три закони для траншу від ЄС на 1,5 млрд євро: про що йдеться

За її словами, зовнішнє фінансування в даному випадку підв'язане під ухвалення законів про незалежність САП, про криміналізацію контрабанди і про вдосконалення процесу добору суддів (проєкт №10140).

Законопроєкт про САП уже ухвалено в першому читанні, і в найкоротші терміни його планують розглянути в другому читанні.

Щодо законопроєкту про криміналізацію контрабанди, за словами Підласої, ще триває дискусія - запроваджувати кримінальну відповідальність за контрабанду всіх товарів, як того вимагає ЄС, чи змінити підхід.

"Немає дискусії про криміналізацію контрабанди підакцизних товарів. З цим усі згодні. Зараз є дискусія з бізнес-асоціаціями щодо криміналізації контрабанди всіх інших товарів", - заявила голова бюджетного комітету.

Наразі, за словами нардепа, податковий комітет і Мінфін намагаються знайти компроміс між вимогою європейців і баченням бізнесу.

"Можливо, він полягатиме в підвищенні кордонів, з яких починається криміналізація контрабанди всіх товарів. Можливо, у відтермінуванні набуття чинності цієї норми. Я думаю, потрібно визначити, який формат цього законопроєкту був би для нас прийнятний, і запропонувати Єврокомісії все ж таки зарахувати (виконання умови, - ред.) у такому вигляді", - зазначила Підласа.

Макрофінансова допомога

Цього року Євросоюз надасть Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги. Україна вже отримала 16,5 млрд євро. Термін погашення кредиту становить 35 років. При цьому відсотки та інші платежі за обслуговування кредиту замість України сплачуватимуть ЄС.

Крім того, Європейська комісія запропонувала створити новий інструмент для України у рамках бюджету Європейського союзу.

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