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Рада должна принять три закона для транша от ЕС на 1,5 млрд евро: о чем речь

Фото: глава комитета Верховной рады по вопросам бюджету Роксолана Пидласа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Валерия Полищук

Верховной раде необходимо принять три закона, чтобы Украина получила от ЕС в 2023 году еще один транш макрофинансовой помощи.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала главы бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа.

По ее словам, внешнее финансирование в данном случае подвязано под принятие законов о независимости САП, о криминализации контрабанды и об усовершенствовании процесса отбора судей (проект №10140).

Законопроект о САП уже принят в первом чтении и в кратчайшие сроки его планируют рассмотреть во втором чтении. 

По законопроекту о криминализации контрабанды, по словам Пидласой, еще идет дискуссия - вводить криминальную ответственность за контрабанду всех товаров, как того требует ЕС, или изменить подход.

"Нет дискуссии о криминализации контрабанды подакцизных товаров. С этим все согласны. Сейчас есть дискуссия с бизнес-ассоциациями по криминализации контрабанды всех других товаров", - заявила глава бюджетного комитета.

Сейчас, по словам нардепа, налоговый комитет и Минфин пытаются найти компромисс между требованием европейцев и видением бизнеса.

"Возможно, он будет состоять в повышении границ, с которых начинается криминализация контрабанды всех товаров. Может быть, в отсрочке вступления в силу данной нормы. Я думаю, нужно определить, какой формат этого законопроекта был бы для нас приемлем и предложить Еврокомиссии все же зачесть (выполнение условия, - ред.) в таком виде", - отметила Пидласа.

Макрофинансовая помощь

В этом году Евросоюз предоставит Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи. Украина уже получила 16,5 млрд евро. Срок погашения кредита составляет 35 лет. При этом проценты и другие платежи за обслуживание кредита вместо Украины будут платить ЕС.

Кроме того, Европейская комиссия предложила создать новый инструмент для Украины в рамках бюджета Европейского союза. 

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