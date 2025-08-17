ua en ru
Рада має спрямувати податки з надприбутків банків на дофінансування УЗ, - нардеп

Неділя 17 серпня 2025 21:52
Рада має спрямувати податки з надприбутків банків на дофінансування УЗ, - нардеп Фото: Рада має спрямувати податки з надприбутків банків на дофінансування УЗ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Для підтримки роботи "Укрзалізниці" потрібно прийняти законопроєкт на дофінансування компанії на 8 млрд грн з надприбутків банків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Людмилу Буймістер.

За її словами, зараз Верховна Рада хоче законопроєктом №13439-3 внести зміни в державний бюджет, якими пропонується дофінансувати роботу Укрзалізниці на 8 млрд грн. Це дозволить підтримати роботу компанії без підвищення тарифів на перевезення.

Буймістер також наголосила, що ці кошти йдуть з надприбутків банків, які вже перевиконали свій бюджетний план.

"Вважаю важливим наголосити: норми щодо фінансування Укрзалізниці у законопроєкті №13439-3 однозначно необхідно підтримати, а не займатися політикою. Бо без залізниці країна не поїде вперед", - заявила Буймістер.

Нагадаємо, законопроєкт №13439-3 має дати 8 млрд грн у резерв бюджету для фінансування залізниці.

