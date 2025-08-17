Рада должна направить налоги со сверхприбылей банков на дофинансирование УЗ, - нардеп

Для поддержки работы "Укрзализныци" нужно принять законопроект на дофинансирование компании на 8 млрд грн из сверхприбылей банков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Людмилу Буймистер.

По ее словам, сейчас Верховная Рада хочет законопроектом №13439-3 внести изменения в государственный бюджет, которыми предлагается дофинансировать работу Укрзализныци на 8 млрд грн. Это позволит поддержать работу компании без повышения тарифов на перевозки.

Буймистер также отметила, что эти средства идут из сверхприбылей банков, которые уже перевыполнили свой бюджетный план.

"Считаю важным подчеркнуть: нормы по финансированию Укрзализныци в законопроекте №13439-3 однозначно необходимо поддержать, а не заниматься политикой. Потому что без железной дороги страна не поедет вперед", - заявила Буймистер.

Напомним, законопроект №13439-3 должен дать 8 млрд грн в резерв бюджета для финансирования железной дороги.