Рада может лишить депутатских выплат 78 нардепов-"прогульщиков"

"Регламентный комитет ВР обратился к спикеру по невыплате "депутатских"(45 тыс. грн) за май этого года 78 нардепам", - отметил парламентарий.

В случае пропуска более 30% голосований или неучастия в заседании комитета нардепа лишают зарплаты за соответствующий день. Если в целом за месяц процент голосований менее 70 или количество пропусков заседаний комитета - более 50%, парламентарий теряет "депутатские" выплаты.

Фролов информирует, что выплат могут лишить 27 депутатов из фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь", 18 - от "Слуги народа", 8 - от "Батькивщины", 8 - из депутатской группы "За майбутнє", семь - из группы "Довира", шестерых внефракционных, трех из фракции "Европейская солидарность", а также одного нардепа от фракции "Голос".

Указано, что экономия бюджетных средств в связи с невыплатой "депутатских" средств за май составит 3,5 млн гривен.

Вместе с тем регламентный комитет предлагает реабилитировать двух депутатов от СН, которые отсутствовали в мае по уважительным причинам.

"Перечень" прогульщиков "- не окончательный. В случае поступления сведений об уважительных причинах (больничный/командировки/отпуск/суд) неучастия депутатов в голосованиях на пленарке или в заседаниях комитетов выплаты будут возобновлены", - заверил член комитета.