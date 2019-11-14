Рада изменила закон о госзакупках для анбандлинга

Верховная рада Украины внесла изменения в закон о государственных закупках для дальнейшего анбандлинга Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". Соответствующее решение поддержали 266 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, нардепы поддержали в целом законопроект № 2249, который в рамках отделения оператора ГТС разрешает в обязательствах, который возникли на основании договоров о закупках "Нафтогаза", единовременно заменить сторону при условии, если новый заказчик прошел сертификацию. Замена стороны в таких обязательствах проводится в порядке, установленном нормами Гражданского кодекса.

Кроме того, в течение трех месяцев после вступления этого закона в силу заказчик, который будет осуществлять или осуществляет транспортировку газа, будет иметь право заключать договоры о закупке товаров и услуг с "Нафтогазом" без применения процедур, предусмотренных в законе о госзакупках.

Напомним, ранее Рада приняла за основу еще один закон для анбандлинга "Нафтогаза", которым предлагается освободить нового оператора ГТС и "Нафтогаз" от уплаты НДС при передаче имущества.