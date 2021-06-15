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Рада изменила реформу прокуратуры: что предусматривает закон

Автор: Юлия Струк

Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №5157 для внесения изменений в реформу прокуратуры. Закон предусматривает безальтернативную обязательность прохождения аттестации для претендентов на должности прокуроров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Документ поддержали 293 нардепа.

Проект закона вводит обязательность аттестации для вступления в должность прокурора в Офисе генерального прокурора, областной или окружной прокуратуре, в том числе в случае восстановления на должностях по решениям судов.

Документ предлагает возможность завершения начатых до 1 сентября 2021 года процедур отбора и дисциплинарного производства.

В законе прописано постоянство действия кадровых комиссий ОГП, областных прокуратур, обеспечивающих проведение аттестации прокуроров. Создание, определение периода и порядка работы таких комиссий осуществляет генпрокурор.

Восстанавливается действие положений закона "О прокуратуре" в части формирования состава органа, осуществляющего дисциплинарное производство. Генпрокурору дают право принимать решение о созыве всеукраинской конференции прокуроров.

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Новости Украины реформыпрокурорВерховная Рада