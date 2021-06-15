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Рада змінила реформу прокуратури: що передбачає закон

Автор: Юлія Струк

Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект №5157 для внесення змін у реформу прокуратури. Закон передбачає безальтернативну обов'язковість проходження атестації для претендентів на посади прокурорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Документ підтримали 293 нардепи.

Проект закону вводить обов'язковість атестації для вступу на посаду прокурора в Офісі генерального прокурора, обласній чи окружній прокуратурі, в тому числі в разі відновлення на посадах за рішеннями судів.

Документ пропонує можливість завершення розпочатих до 1 вересня 2021 року процедур відбору та дисциплінарного провадження.

У законі прописана сталість дії кадрових комісій ОГП, обласних прокуратур, які забезпечують проведення атестації прокурорів. Створення, визначення періоду та порядку роботи таких комісій здійснює генпрокурор.

Відновлюється дія положень закону "Про прокуратуру" в частині формування складу органу, що здійснює дисциплінарне провадження. Генпрокурору дають право приймати рішення про скликання всеукраїнської конференції прокурорів.

Нагадаємо, Рада прийняла в першому читанні цей проект у кінці квітня.

Як писало РБК-Україна, прокурорам можуть повернути класні чини і форму. Це передбачає внесений до Верховної ради законопроект №3062.

Так, у травні 2020 року генеральний прокурор Ірина Венедиктова заявила, що через непроходження атестації у деяких регіонах України були звільнені більш як 30% прокурорів.

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