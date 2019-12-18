Рада изменила механизм поступления абитуриентов в вузы

За проект закона проголосовал 321 депутат
Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №2299 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о совершенствовании образовательной деятельности в сфере высшего образования", передает корреспондент РБК-Украина.
За проект закона проголосовал 321 депутат.
В частности, документом регулируется процедура лицензирования образовательной деятельности, поступления для обучения для получения высшего образования, реализации междисциплинарных образовательных программ, а также отдельных вопросов, касающихся обеспечения качества высшего образования, студентоцентрованого обучения, форм получения образования, требований к руководителю учреждения высшего образования, Национальной рамки квалификаций и тому подобное.
Так, в законе прописано, что при приеме на обучение в учреждения высшего образования учитываются достижения поступающих на международных олимпиадах; предусматривается расширение доступа к высшему образованию для лиц, которые законом признаны участниками боевых действий и которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали участие в антитеррористической операции (операции Объединенных сил), обеспечении ее проведения, а также для военнослужащих военной службы по контракту. Также урегулируется прием на обучение иностранных граждан.
Документом также
В интервью РБК-Украина глава Минобразования Анна Новосад рассказала, что Министерство образования и науки планирует оптимизировать сеть университетов. Она подчеркивала, что такое решение позволит изменить систему финансирования университетов, которая позволит улучшить качество высшего образования в Украине.
Напомним, в ноябре министерство временно приостановило аттестацию вузов. Приостановка аттестации вызвана необходимостью осуществить донабор экспертов в комиссию по аттестации. Продолжат аттестацию в начале 2020 года.
Кроме того, с 2021 года в Украине станет обязательным Внешнее независимое оценивание по математике. Такое решение принято Минобразования в связи с проблемами по математическим знаниям у учеников. ВНО будет двухуровневым.