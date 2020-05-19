Рада изменила график пленарных заседаний 

Верховная рада поддержала изменение графика проведения пленарных заседаний парламента. За такое решение проголосовали 324 парламентария.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы парламента Дмитрия Разумкова, во вторник - четверг нардепы будут работать с 10 утра до 12 дня, полчаса перерыв, а далее с 12:30 до 15:00.

При этом в среду и пятницу депутаты Рады будут работать как обычно - до 14:00.

"Вчера на совещании проговаривался такой формат. Это сокращает режим работы ВР на 3:00, а фактически уменьшаем продолжительность нашей работы только на один час. Есть предложение поставить вопрос на голосование. Предложен следующий график работы. Начинаем заседание в 10 до 12. После этого с 12 до 12:30 перерыв, а с 12:30 до 15:00 мы продолжаем нашу работу. Ставлю на голосование выше указанное предложение. 324 "за". Решение принято", - заявил Разумков.

Напомним, ранее замглавы комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура заявил, что на рассмотрение парламента могут вынести постановление об изменении графика проведения пленарных заседаний Верховной рады уже во вторник, 19 мая.

Стоит подчеркнуть, что в случае принятия такого постановления, нардепам должны также урезать и зарплату. "Если уж голосовать за такое постановление, то при условии, что и зарплаты мы получим только за полдня работы", - отмечал нардеп.

Как писало РБК-Украина, также Разумков сообщал, что кулуары Верховной рады могут открыть для СМИ уже с 22 мая. Также планируется открыть доступ к балкону для прессы.