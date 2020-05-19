Рада змінила графік пленарних засідань

Верховна рада підтримала зміну графіка проведення пленарних засідань парламенту. За таке рішення проголосували 324 парламентарія.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами глави парламенту Дмитра Разумкова, у вівторок - четвер нардепи працюватимуть з 10 ранку до 12 дня, півгодини перерва, а далі з 12:30 до 15:00.

При цьому в середу і п'ятницю депутати Ради працюватимуть як зазвичай - до 14:00.

Нагадаємо, раніше заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура заявив, що на розгляд парламенту можуть винести постанову про зміну графіка проведення пленарних засідань Верховної ради вже у вівторок, 19 травня.

Варто підкреслити, що в разі прийняття такої постанови, нардепам повинні також урізати і зарплату. "Якщо вже голосувати за таку постанову, то за умови, що і зарплати ми отримаємо тільки за півдня роботи", - відзначав нардеп.

Як писало РБК-Україна, також Разумков повідомляв, що кулуари Верховної ради можуть відкрити для ЗМІ вже з 22 травня. Також планується відкрити доступ до балкону для преси.