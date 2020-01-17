Рада избрала нового главу комитета иностранных дел

Верховная рада Украины избрала нового главу комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо действующего Богдана Яременко, передает корреспондент РБК-Украина.

За соответствующий проект постановления проголосовали 317 нардепов.

Отметим, Александр Мережко был членом комитета по вопросам правовой политики.

"Избрать Мережко Александра Александровича - народного депутата Украины, члена депутатской фракции политической партии "Слуга народа" председателем комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, освободив его от исполнения обязанностей члена комитета по вопросам правовой политики", - говорится в тексте постановления.

При этом Яременко освободили от исполнения обязанностей главы этого комитета.

Кроме того, Владимира Вятровича избрали членом комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

"Избрать Владимира Вятровича - народного депутата Украины, члена депутатской фракции политической партии "Европейская солидарность" членом комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее фракция "Слуга народа" анонсировала, что определится с кандидатурой на пост главы комитета Верховной рады по вопросам внешней политики на этой неделе.

Как писало РБК-Украина, в начале декабря глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вопрос увольнения народного депутата Богдана Яременко повторно рассмотрят на заседании фракции "Слуга народа".

Так, 5 декабря Рада отказалась назначать нового главу комитета парламента по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества на замену Богдану Яременко.