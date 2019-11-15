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Рада исправила ошибки в законе об анбандлинге

Новости » Политика     15.11.2019 - 14:37
Рада исправила ошибки в законе об анбандлинге
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Нардепы устранили несогласованности в тексте закона

Верховная рада Украины исправила несогласованности в тексте закона об анбадлинге Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". За соответствующее решение проголосовали 292 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, на пленарном заседании спикер Рады Дмитрий Разумков поставил на голосование предложение по устранению несогласованностей в законе об анбандлинге.

"За - 292. Решение принято. С другой стороны я хотел бы извиниться за то, что мы допускаем такие ошибки", - добавил Разумков.

Как отметил премьер-министр Алексей Гончарук, правки были наработаны вместе с профильным комитетом и министерствами.

"Вы, друзья, две недели назад проголосовали за очень правильные законы. После этого, отдельные народные депутаты заблокировали своим постановлением. Сейчас вместе с юридическим управлением, совместно с руководством Рады, с комитетом, с министерствами попытались найти формулировки, которые ни у кого не вызовут сомнения относительно того, что украинская газотранспортная система на 100% остается в собственности Украины", - заявил Гончарук.

Напомним, накануне Рада приняла за основу еще один закон для анбандлинга "Нафтогаза". Проект предлагает освободить оператора ГТС от уплаты НДС при передаче на его баланс имущества НАК.

Отметим, накануне российский президент Владимир Путин заявил, что Москва готова работать с Украиной и по транзиту газа в Европу и по поставкам газа по цене ниже, чем Украина получает газ по реверсу.

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Новости Украины Верховная РадаНафтогаз УкраиныАнбандлинг
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