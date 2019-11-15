ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада виправила помилки в законі про анбандлінг

Новини » Політика     15.11.2019 - 14:37
Рада виправила помилки в законі про анбандлінг
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Депутати усунули неузгодженості в тексті закону

Верховна рада України виправила неузгодженості в тексті закону про анбадлінг Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". За відповідне рішення проголосували 292 нардепа, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, на пленарному засіданні спікер Ради Дмитро Разумков поставив на голосування пропозицію щодо усунення неузгодженостей в законі про анбандлінг.

"За - 292. Рішення прийнято. З іншого боку, я хотів би вибачитися за те, що ми допускаємо такі помилки", - додав Разумков.

Як зазначив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, правки були напрацьовані разом з профільним комітетом і міністерствами.

"Ви, друзі, два тижні тому проголосували за дуже правильні закони. Після цього, окремі народні депутати заблокували своєю постановою. Зараз разом з юридичним управлінням, спільно з керівництвом Ради, з комітетом, з міністерствами спробували знайти формулювання, які ні в кого не викличуть сумніви щодо того, що українська газотранспортна система на 100% залишається у власності України", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, напередодні Рада прийняла за основу ще один закон для анбандлінга "Нафтогазу". Проект пропонує звільнити оператора ГТС від сплати ПДВ при передачі на його баланс майна НАК.

Відзначимо, напередодні російський президент Володимир Путін заявив, що Москва готова працювати з Україною щодо транзиту газу в Європу і поставкам газу за ціною нижчою, ніж Україна отримує газ по реверсу.

Рада підтримала за основу закон про скасування монополії на спирт
Новини України Верховна РадаНафтогаз УкраїниАнбандлінг
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся