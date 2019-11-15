Рада виправила помилки в законі про анбандлінг

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Депутати усунули неузгодженості в тексті закону

Верховна рада України виправила неузгодженості в тексті закону про анбадлінг Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". За відповідне рішення проголосували 292 нардепа, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, на пленарному засіданні спікер Ради Дмитро Разумков поставив на голосування пропозицію щодо усунення неузгодженостей в законі про анбандлінг.

"За - 292. Рішення прийнято. З іншого боку, я хотів би вибачитися за те, що ми допускаємо такі помилки", - додав Разумков.

Як зазначив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, правки були напрацьовані разом з профільним комітетом і міністерствами.

"Ви, друзі, два тижні тому проголосували за дуже правильні закони. Після цього, окремі народні депутати заблокували своєю постановою. Зараз разом з юридичним управлінням, спільно з керівництвом Ради, з комітетом, з міністерствами спробували знайти формулювання, які ні в кого не викличуть сумніви щодо того, що українська газотранспортна система на 100% залишається у власності України", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, напередодні Рада прийняла за основу ще один закон для анбандлінга "Нафтогазу". Проект пропонує звільнити оператора ГТС від сплати ПДВ при передачі на його баланс майна НАК.

Відзначимо, напередодні російський президент Володимир Путін заявив, що Москва готова працювати з Україною щодо транзиту газу в Європу і поставкам газу за ціною нижчою, ніж Україна отримує газ по реверсу.