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В России заявили об отсутствии оснований для встречи лидеров "нормандской четверки"

Берлин, Пятница 11 сентября 2020 21:22
В России заявили об отсутствии оснований для встречи лидеров "нормандской четверки"
Фото: Дмитрий Козак (скрин видео)
Автор: Дмитрий Левицкий

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что вопрос проведения встречи лидеров "нормандской четверки" не обсуждался в Берлине. Он не видит оснований для проведения этой встречи.

Об этом он заявил во время пресс-конференции по результатам встречи политических советников.

По словам представителя России, саммит лидеров "нормандской четверки" сможет состояться, только после выполнения всех решений, которые были достигнуты во время прошлой встречи в Париже.

"Несмотря на то, что один из участников переговоров заявляет, что саммит в нормандском формате является целью, мы понимаем, что оснований для его проведения нет. Если мы будем собираться, чтобы просто поговорить, мы отстрочим урегулирование конфликта на неопределенный срок", - отметил Козак.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский надеялся, что после встречи политических советников в Берлине состоится встреча в нормандском формате лидеров Украины, Германии, Франции и России.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что проведение встречи лидеров "нормандской четверки" зависит только от политической воли России.

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