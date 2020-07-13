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Рада хочет заслушать министра обороны в пятницу

Киев, Понедельник 13 июля 2020 11:44
Рада хочет заслушать министра обороны в пятницу
Фото: Андрей Таран (УНИАН)
Автор: Анастасия Светлевская

Чиновника хотят заслушать по поводу призыва в 2020 году

Верховная рада хочет заслушать министра обороны Андрея Тарана в пятницу, 17 июля. Чиновника хотят заслушать по поводу проведения призыва на военную службу в этом году.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Мы поддерживаем предложение вызвать министра обороны. Это действительно важно и важная тема. Сейчас призыв и чутки ходят", - заявил Корниенко.

Отметим, ранее глава Кабмина Денис Шмыгаль прокомментировал ситуацию с массовым военным призывом выпускников школ. Глава правительства поручил Министерству обороны и Министерству образования скоординировать коммуникацию по этому вопросу.

Так, парням в возрасте 18-19 лет начали массово отправлять повестки в военкомат, в связи с чем МОН попросило Минобороны отсрочить весенний призыв для выпускников 2020 года.

Напомним, весенняя призывная кампания 2020 года сместилась из-за пандемии коронавируса и объявленного из-за нее карантина.

Как писало РБК-Украина, в конце мая генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал разъяснение относительно призыва в армию.

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Новости Украины Министерство обороны УкраиныВерховная РадаАлександр Корниенко
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