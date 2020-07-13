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Рада хоче заслухати міністра оборони у п'ятницю

Київ, Понеділок 13 липня 2020 11:44
Рада хоче заслухати міністра оборони у п'ятницю
Фото: Андрій Таран (УНІАН)
Автор: Анастасия Светлевская

Урядовця хочуть заслухати з приводу призову у 2020 році

Верховна рада хоче заслухати міністра оборони Андрія Тарана у п'ятницю, 17 липня. Урядовця хочуть заслухати з приводу проведення призову на військову службу у цьому році.

Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Ми підтримуємо пропозицію викликати міністра оборони. Це дійсно важливо і важлива тема. Зараз призов і чуткі ширяться", - заявив Корнієнко.

Відзначимо, раніше глава Кабміну Денис Шмигаль прокоментував ситуацію з масовим військовим закликом випускників шкіл. Глава уряду доручив Міністерству оборони і Міністерству освіти скоординувати комунікацію з цього питання.

Так, хлопцям у віці 18-19 років почали масово відправляти повістки до військкомату, у зв'язку з чим МОН попросило Міноборони відстрочити весняний призов для випускників 2020 року.

Нагадаємо, весняна призовна кампанія 2020 року змістилася через пандемію коронавірусу і оголошеного через неї карантину.

Як писало РБК-Україна, в кінці травня генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив роз'яснення щодо призову в армію.

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