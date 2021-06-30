Рада хоче заборонити АРМА продавати конфіскат без рішення суду
Верховна рада планує заборонити Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, продавати майно без рішення суду. Народні депутати схвалили за основу законопроект №5141.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
"За" проголосували 314 нардепів.
Раніше в антикорупційному комітеті відзначали, що чинне законодавство порушує Конституцію і Конвенцію про захист прав людини і основних свобод, оскільки жоден орган державної влади не може продавати чуже майно без рішення суду.
Цей закон забороняє АРМА продавати майно без рішення суду, за винятком випадків, коли:
- майно є таким, що швидко псується,
- якщо є згода власника на продаж майна.
Нагадаємо, раніше тимчасово виконуючий обов'язки глави АРМА Віталій Сигидин зазначив, що заборона агентству реалізовувати майно до вироку суду "повністю заблокує роботу по реалізації активів, які можуть бути зіпсовані і втрачають свою вартість".
Як писало РБК-Україна, на початку лютого Рада взялася за електронні аукціони з продажу арештованого майна. Парламент планує визначити порядок їх проведення.