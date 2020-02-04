Рада хочет внести изменения в ряд законов для борьбы с патентным троллингом

Парламент принял за основу законопроект №2258 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбы с патентным троллингом", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 350 парламентариев.

Законопроект направлен на обеспечение выполнения обязательств Украины в сфере европейской интеграции в части согласования требований действующего законодательства Украины относительно охраны прав на торговые марки и промышленные образцы с правом Европейского союза.

Документом предлагается относительно торговых марок предусмотреть представление заявки в электронной форме. Также уточняются основания для отказа в регистрации или признания недействительной регистрации торговой марки; предусмотрена регистрация коллективной торговой марки; уточняется порядок предоставления правовой охраны по международной регистрацией (по Мадридской системе). Кроме того, усилены санкции за нарушение прав на торговые марки.

Законопроектом относительно промышленных образцов планируется предусмотреть дополнительный критерий охраноспособности (индивидуальный характер); правовая охрана незарегистрированных промышленных образцов; представление заявки в электронной форме; возможность разделения заявки. Также предлагается установить, что срок действия прав - не более 25 лет (сейчас - 15); изменен вид охранного документа (из патента на свидетельство); возможность досудебного отмене свидетельства в Апелляционной палате (борьба с "патентным троллингом").

Следует отметить, проектом для борьбы с "патентным троллингом" и с целью его предупреждения в будущем предлагается дополнительный административный способ аннулирования регистраций - так называемый механизм "post-grant opposition" (признание недействительными свидетельств на промышленные образцы в Апелляционной палате).

"Соответствующие изменения предлагается внести в Хозяйственный и Гражданский кодексы, законы Украины "Об охране прав на промышленные образцы", "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" и Декрет Кабмина "О государственной пошлине", - указано в пояснительной записке.

Напомним, в сентябре 2018 года Верховная рада VIII созыва провалила проект закона №5699 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правовой охраны интелектуальної (промышленной) собственности". В частности, документ не нашел поддержки нардепов в сессионном зале.