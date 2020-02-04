Рада хоче внести зміни до ряду законів для боротьби з патентним тролінгом

Парламент схвалив за основу законопроект №2258 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 350 парламентарів.

Законопроект спрямований на забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції у частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на торговельні марки і промислові зразки із правом Європейського союзу.

Документом пропонується щодо торговельних марок передбачити подання заявки в електронній формі. Також уточнюються підстави для відмови у реєстрації або визнання недійсною реєстрації торговельної марки; передбачена реєстрація колективної торговельної марки; уточнюється порядок надання правової охорони за міжнародною реєстрацією (за Мадридською системою). Крім того, посилено санкції за порушення прав на торговельні марки.

Законопроектом щодо промислових зразків планується передбачити додатковий критерій охороноздатності (індивідуальний характер); правову охорону незареєстрованих промислових зразків; подання заявки в електронній формі; можливість поділу заявки. Також пропонується встановити, що строк чинності прав - не більше 25 років (наразі - 15); змінено вид охоронного документа (з патенту на свідоцтво); можливість досудового скасування свідоцтва в Апеляційній палаті (боротьба з "патентним тролінгом").

Слід зазначити, проектом для боротьби з "патентним тролінгом" та з метою його попередження у майбутньому пропонується додатковий адміністративний спосіб анулювання реєстрацій - так званий механізм "post grant opposition" (визнання недійсними свідоцтв на промислові зразки в Апеляційній палаті).

"Відповідні зміни пропонується внести до Господарського та Цивільного кодексів, законів України "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та Декрету Кабміну "Про державне мито", - вказано у пояснювальній записці.

Нагадаємо, у вересні 2018 року Верховна рада VIII скликання провалила проект закону №5699 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності". Зокрема, документ не знайшов підтримки нардепів у сесійній залі.