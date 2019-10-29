Рада хоче внести зміни до ряду законів для імплементації закону США FATCA

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

За документ проголосували 320 парламентарів

Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №2102 "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з ратифікацією угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA)", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ за основу проголосували 320 нардепів. Крім того, парламентарі схвалили скорочену процедуру підготовки законопроекту до другого читання.

Так, проектом передбачене внесення змін до ЗУ "Про банки і банківську діяльність" у частині порядку розкриття банківської таємниці.

"У випадках та в обсязі, визначених угодою між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки щодо FATCA та іншими міжнародними договорами, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов’язковість яких надана Верховною радою України, або укладеними на їх підставі міжвідомчими договорами. Порядок розкриття такої інформації встановлюється Національним банком України", - вказано у тексті законопроекту.

Також пропонується внести зміни до ЗУ "Про депозитарну систему України" в частині доступу до інформації, що міститься у системі депозитарного обліку.

"Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, надається у випадках та в обсязі, визначених угодою щодо FATCA та іншими міжнародними договорами, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов’язковість яких надана ВР України, або укладеними на їх підставі міжвідомчими договорами. Порядок розкриття такої інформації встановлюється Комісією за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, та з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику", - зазначається у документі.

Нагадаємо, 29 жовтня Рада підтримала за основу та в цілому законопроект №0001 "Про ратифікацію угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA)". Документ підтримали 310 народних депутатів.

Додамо, що 6 вересня Кабінет міністрів схвалив законопроект про ратифікацію угоди між урядами України та США для застосування положень закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунках" (FATCA) і пов'язані законопроекти.