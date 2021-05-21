Рада хочет усовершенствовать помощь семьям с детьми: что предлагает закон
Верховная рада хочет усовершенствовать оказание помощи семьям с детьми. Народные депутаты поддержали за основу законопроект №3124.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
"За" проголосовали 272 нардепа.
В пояснительной записке указано, что этот документ лишит правительство возможности уклоняться от предоставления льгот таким семьям.
Закон предлагает исключить из совокупного дохода семьи льготника, используемого при исчислении среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев, начисленные социальные пособия на ребенка/детей.
В совокупный доход семьи льготника предлагают не включать следующие пособия на ребенка:
- помощь в связи с беременностью и родами,
- помощь при рождении ребенка,
- помощь на детей одиноким матерям (отцам),
- помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство,
- помощь при усыновлении ребенка,
- временную госпомощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место проживания их неизвестно,
- государственную социальную помощь инвалидам с детства и детям-инвалидам,
- пенсию в связи с потерей кормильца.
Напомним, в Украине для мужчин предусмотрели декретный отпуск. Соответствующий закон 9 мая вступил в силу.
Как писало РБК-Украина, в Украине на 50% увеличат размер социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов. Рада приняла соответствующий законопроект Кабмина во втором чтении.