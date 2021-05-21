Рада хоче вдосконалити допомогу родинам із дітьми: що пропонує закон
Верховна рада хоче вдосконалити надання допомоги родинам із дітьми. Народні депутати підтримали за основу законопроект №3124.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
"За" проголосували 272 нардепи.
У пояснювальній записці вказано, що цей документ позбавить уряд можливості ухилятися від надання пільг таким сім’ям.
Закон пропонує виключити із сукупного доходу сім’ї пільговика, що використовується при обчисленні середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, нарахованих соціальних допомог на дитину/дітей.
До сукупного доходу сім’ї пільговика пропонують не включати наступні допомоги на дитину:
- допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами,
- допомогу при народженні дитини,
- допомогу на дітей одиноким матерям (батькам),
- допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування,
- допомогу при усиновленні дитини,
- тимчасову держдопомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме,
- державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам,
- пенсію у зв’язку з втратою годувальника.
Нагадаємо, в Україні для чоловіків передбачили декретну відпустку. Відповідний закон 9 травня набув чинності.
Як писало РБК-Україна, в Україні на 50% збільшать розмір соціальної допомоги дітям з інвалідністю, які постраждали від вибухонебезпечних предметів. Рада прийняла відповідний законопроект Кабміну в другому читанні.