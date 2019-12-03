Рада хоче вдосконалити електронне адміністрування реалізації пального і спирту

Фото: Верховна рада України (РБК-Україна)

Законопроект підтримали 307 депутатів

Верховна рада України підтримала за основу і в цілому законопроекту №2317 "Про внесення змін до Податкового кодексу України і деякі інші законодавчі акти України (щодо поліпшення адміністрування акцизного податку)". За документ проголосували 307 народних депутатів, передає кореспондент РБК-Україна.

Метою документа є вдосконалення роботи системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (СЕАРГСЭ) і спрощення умов ліцензування для суб'єктів господарювання.

Законопроектом пропонується переглянути терміни і порядок застосування штрафних санкцій за порушення правил обліку, виробництва та обігу повного або спирту етилового на акцизних складах; визначено випадки, в яких складаються зведені акцизні накладні та змінено строк для їх реєстрації до 15 календарних днів; скасовано вимогу щодо облаштування рівнемірами-лічильниками резервуарів на виробництво пального при очищення коксового газу

Також передбачається для промислових споживачів продовжити строк для подання довідки форми 2 до 15 календарних днів; уточнити кількість і види ознак для акцизних накладних для полегшення обліку та систематизації використаних обсягів пального; передбачити право на отримання інформації особою, що видала вексель по всіх акцизних накладних, складених на постачання пального за векселем, вона видала

Крім того, пропонується прописати можливість оформлення векселя для авіаційних бензинів з терміном погашення до 270 днів перенести термін введення системи співставлення показників витратомірів і СЕАРГСЭ на 1 липня 2020 року; прирівняти до власного споживання використання пального для заправки транспортних засобів за договорами підряду.

Проектом також:

надається можливість з 1 липня 2020 здійснювати поставки пального для реактивних двигунів не з видачею податкового векселя, а за заявкою на поповнення обсягів залишку пального для вітчизняних товаровиробників з обмеженням строку його погашення (15 календарних днів);

встановлено триденний строк для реєстрації акцизної накладної по експортній операції;

запроваджено механізм для внесення залишків пального у систему суб'єктами господарювання, які зберігають пальне для інших суб'єктів господарювання, які використовують його для власного споживання

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Рада в другому читанні схвалила законопроект № 2300, який пропонує скасувати державну монополію на виробництво спирту. Проект закону підтримали 284 нардепа.

Також повідомлялося, що ВР хоче змінити Податковий кодекс для вдосконалення адміністрування податків. Зокрема, Рада підтримала за основу законопроект №1210, який повинен змінити правила оподаткування бізнесу, які дають багато можливостей для спекулювання податковими ставками, режимами і статусами.