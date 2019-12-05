Рада хоче посилити соцгарантії військовим, які отримали інвалідність в ході бойових дій

Фото: засідання Ради (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект за основу підтримали 313 депутатів

Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №1198 "Про внесення зміни до статті 13 закону україни" Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту "щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб з інвалідністю внаслідок війни", передає кореспондент РБК-Україна.

Проект закону підтримали 313 депутатів Ради. Нардепи також взяли скорочену процедуру підготовки документа до другого читання.

Законопроектом пропонується надати військовослужбовцям, які отримали інвалідність в ході бойових дій, право на безкоштовну медичну допомогу в закладах охорони здоров'я Міністерства оборони, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Міністерства внутрішніх справ, інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №1197 "Про внесення змін до статті 6 закону україни "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Законопроект передбачає перерахунок грошового забезпечення родинам полонених військових. Його підтримали 319 депутатів.

Також повідомлялося, що парламент 4 грудня схвалив закон про отримання добровольцями статусу УБС. За документ проголосували 329 парламентаріїв.