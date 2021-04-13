Рада убрала пробел в законодательстве по оплате больничных

Документ поддержали 304 парламентария.

В конце прошлого года ВР приняла закон "О реабилитации в сфере здравоохранения, который внес изменения в ЗУ" Об общеобязательном государственном социальном страховании".

Эти изменения предусматривали, что пособие по временной нетрудоспособности будет предоставляться застрахованному лицу только в случае временной нетрудоспособности на период реабилитации вследствие болезни или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве. Норма должна была вступить в силу с 30 июня.

Закон вернул право застрахованным лицам на получение материальной помощи по страховому случаю: "временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве".