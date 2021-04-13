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Рада убрала пробел в законодательстве по оплате больничных

Автор: Юлия Струк

Верховная рада убрала пробел в законодательстве по оплате больничных. Народные депутаты поддержали за основу и в целом соответствующий законопроект №5187.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Документ поддержали 304 парламентария.

В конце прошлого года ВР приняла закон "О реабилитации в сфере здравоохранения, который внес изменения в ЗУ" Об общеобязательном государственном социальном страховании".

Эти изменения предусматривали, что пособие по временной нетрудоспособности будет предоставляться застрахованному лицу только в случае временной нетрудоспособности на период реабилитации вследствие болезни или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве. Норма должна была вступить в силу с 30 июня.

Закон вернул право застрахованным лицам на получение материальной помощи по страховому случаю: "временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве".

Напомним, ранее Фонд социального страхования Украины заявил, что будет продолжать оплачивать больничные как до, так и после 30 июня.

Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения планирует в ближайшее время запустить электронный больничный. Некоторое время он будет существовать параллельно с бумажным.

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Новости Украины страхованиеВерховная Рада
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