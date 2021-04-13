RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Рада прибрала пробіл у законодавстві з оплати лікарняних

Автор: Юлія Струк

Верховна рада прибрала пробіл у законодавстві з оплати лікарняних. Народні депутати підтримали за основу та в цілому відповідний законопроект №5187.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Документ підтримали 304 нардепи.

Наприкінці минулого року ВР ухвалила закон "Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я, який вніс зміни до ЗУ "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

Ці зміни передбачали, що допомога по тимчасовій непрацездатності надаватиметься застрахованій особі лише у разі тимчасової непрацездатності на період реабілітації внаслідок хвороби або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві. Норма мала набрати чинності з 30 червня.

Закон повернув право застрахованим особам на отримання матеріальної допомоги за страховим випадком: "тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві".

Нагадаємо, раніше Фонд соціального страхування України заявив, що продовжуватиме оплачувати лікарняні як до, так і після 30 червня.

Як писало РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я планує найближчим часом запустити електронний лікарняний. Певний час він буде існувати паралельно з паперовим.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України страхованиеВерховна Рада
Читайте також
Рада повернулася до роботи: що розглянуть сьогодні
Реструктуризація валютних іпотечних кредитів: комітет Ради підтримав закон
Прогноз погоди