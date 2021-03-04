Рада хочет существенно очистить законодательство Украины: комитет поддержал закон

Кроме того, первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что в ближайшее время в парламенте зарегистрируют законопроект об основах правотворческой деятельности в Украине.

"Этим проектом закона предлагается установить единый законодательно урегулированный подход к правотворческой деятельности и систематизации законодательства. Однако без приведения нормативно-правового массива в соответствие с современными требованиями мы не сможем двигаться дальше", - подчеркнул замглавы Рады.

Напомним, ранее Стефанчук заявил, что в Украине необходимо изменить подход к правотворческой деятельности. Количество действующих нормативно-правовых актов уже намного превысило один миллион.

Как писало РБК-Украина, в начале недели первый вице-спикер Верховной рады заявил, что ВР должна как можно быстрее рассмотреть законопроект №4284 "О десоветизации законодательства Украины".