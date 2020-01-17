Рада хочет согласовать законодательство с законом "О предотвращении коррупции"

Парламент поддержал за основу в первом чтении законопроект №2500 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 311 парламентариев.

В пояснительной записке указано, что в текстах отдельных законов и законодательных актов содержатся бланкетные нормы, отсылающие к ЗУ "Об основах предотвращения и противодействия коррупции", который утратил силу.

"Принятие законопроекта "О внесении изменений в закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции" необходимо для предотвращения возникновения законодательных коллизий и обеспечения принципа правовой определенности", - указано в пояснительной.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №2336 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о предотвращениии и противодействии политической коррупции". Документом предусматривается замена "бумажной" финансовой отчетности партий электронной отчетностью.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада Украины 19 декабря приняла во втором чтении законопроект №2336. За документ во втором чтении проголосовали 319 народных депутатов.