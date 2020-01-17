Рада хоче узгодити законодавство із законом "Про запобігання корупції"

Парламент підтримав за основу у першому читанні законопроект №2500 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям закону "Про запобігання корупції", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 311 парламентарів.

У пояснювальній записці вказано, що в текстах окремих законів та законодавчих актів містяться бланкетні норми, що відсилають до положень ЗУ "Про засади запобігання і протидії корупції", який втратив чинність.

"Прийняття законопроекту "Про внесення змін до закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям закону "Про запобігання корупції" необхідне для запобігання виникненню законодавчих колізій та забезпечення принципу правової визначеності", - вказано у пояснювальній.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №2336 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії політичній корупції". Документом передбачається заміна "паперової" фінансової звітності партій електронною звітністю.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада України 19 грудня ухвалила в другому читанні законопроект №2336. За документ у другому читанні проголосували 319 народних депутатів.