Рада хоче знизити ставку ПДВ для аграріїв з 20% до 14%

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Парламент хоче знизити ставку податку на додану вартість для аграріїв з 20% до 14%. Нардепи схвалили за основу в першому читанні законопроект №3656.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосували 233 парламентарія.

Глава комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський під час представлення проекту в сесійній залі підкреслив, що в першу чергу таке зниження зменшить податкове навантаження на виробників сільгосппродукції, а це дозволить зменшити вартість сировини на суму зниження ПДВ уже для переробників такої продукції.

"При цьому зниження ставки ПДВ за операціями з реалізації зернових і олійних культур і цільного молока в цілому не призведе до втрат бюджету, оскільки ці товари не реалізуються кінцевому виробнику, який є фактичним платником ПДВ", - зазначив депутат.

Закон встановлює ставку ПДВ у розмірі 14% за операціями поставки і ввезення в Україну наступної сільгосппродукції: жива велика рогата худоба, свині, незбиране молоко, пшениця, жито, ячмінь, овес, кукурудза, соєві боби, насіння льону, насіння ріпаку, насіння соняшнику, насіння і плоди інших олійних культур, цукрові буряки.

Згідно з пояснювальною запискою, таке зниження ставки не призведе до масштабних спотворень у структурі надходжень/втрат ПДВ ні для однієї із зацікавлених сторін (держава/підприємство).

При цьому переробні підприємства зможуть заощадити 6% витрат при закупівлі продукції за рахунок менших податкових зобов'язань виробника, а стимули для оптимізації податкових зобов'язань - "скручування" - зникнуть.

"Відбудеться детінізація аграрного виробництва. Бюджет отримає суттєві переваги", - зазначено в пояснювальній.

Нагадаємо, в липні стало відомо, що в Раді ініціювали введення нового податку для пересічних власників землі: малих фермерів хочуть зобов'язати щороку платити 6 тисяч гривень за кожен гектар землі, незалежно від доходу.

Як писало РБК-Україна, пізніше фінансовий комітет Верховної ради вирішив знизити розмір майбутнього податку для малих фермерів.