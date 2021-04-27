Рада хочет разрешить вузам создавать научные парки без согласования с властями

За документ проголосовали 330 нардепов.

Закон предлагает четко определить правовой статус НП, их организационно-правовую форму, четко очертить их задачи и цели.

Предусмотрено разрешить учредителям создавать такие парки без согласования с центральными органами исполнительной власти, то есть предоставить автономию учреждениям высшего образования и научным учреждениям по созданию НП.

Паркам хотят дать право самостоятельно устанавливать направления деятельности без утверждения их Госкомитетом по вопросам научно-технического и инновационного развития

В случае выхода вуза и/или научного учреждения, при участии которых был создан научный парк, из состава учредителей парк подлежит ликвидации.

Вузы и научные учреждения-основатели получат право предоставлять помещения для размещения НП на таких условиях аренды, как для бюджетных учреждений.

ЗВО и научные учреждения, созданные по законодательству иному, чем украинское, а также вузы частной формы собственности смогут участвовать в формировании уставного капитала НП в любой форме, то есть путем внесения как материальных, так и нематериальных активов.

В перечень источников финансирования научных парков включают также и гранты, кредиты, возвратную финансовую помощь.