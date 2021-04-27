Рада хоче дозволити вишам створювати наукові парки без погодження із владою

За документ проголосовали 330 нардепов.

Закон пропонує чітко визначити правовий статус НП, їх організаційно-правову форму, чітко окреслити їх завдання та мету.

Передбачається дозволити засновникам створювати такі парки без погодження із центральними органами виконавчої влади, тобто надати автономію закладам вищої освіти та науковим установам по створенню НП.

Паркам хочуть дати право самостійно встановлювати напрями діяльності без затвердження їх Держкомітетом з питань науково-технічного та інноваційного розвитку

У разі виходу вишу та/або наукової установи, за участі яких було створено науковий парк, зі складу засновників парк підлягає ліквідації.

Виші та наукові установи-засновники отримають право надавати приміщення для розміщення НП на таких умовах оренди, як для бюджетних установ.

ЗВО та наукові установи, які створені за законодавством іншим, ніж українське, а також виші приватної форми власності зможуть брати участь у формуванні статутного капіталу НП у будь-якій формі, тобто шляхом внесення як матеріальних, так і нематеріальних активів.

До переліку джерел фінансування наукових парків включають також і гранти, кредити, поворотну фінансову допомогу.