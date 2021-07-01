Рада хочет разрешить работникам ГБР носить оружие и хранить наркотики

Верховная рада хочет разрешить работникам Государственного бюро расследований носить оружие и хранить наркотики. Народные депутаты приняли за основу соответствующий законопроект №5305.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
Документ поддержало минимально необходимое количество нардепов - 226.
Закон предлагает увеличить предельную численность центрального аппарата и территориальных управлений ГБР до 2 тысяч человек.
В пояснительной записке указано, что необходимость увеличения работников вызвана тем, что средняя нагрузка на одного следователя в течение 2020 года составляла 105 уголовных производств.
Согласно документу, стаж службы в ГБР для лиц рядового и начальствующего состава будет давать право на установление доплаты за выслугу лет, предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска.
В стаж службы в ГБР для лиц рядового и начальствующего состава предлагают засчитывать:
Закон предусматривает, что отказ работника бюро от прохождения психофизиологического исследования с применением полиграфа будет основанием для проведения в отношении его проверки на доброчестность и мониторинга образа жизни.
Предлагают включить ГБР в систему государственных органов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью.
В пояснительной записке указано, что случаются неоднократные случаи отказа уполномоченными на хранение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров органами, а именно СБУ, Нацполицией, Государственной таможенной службой, в принятии на хранение указанных веществ со ссылкой на то, что законодательством не установлен порядок их хранения в случае изъятия ГБР. Поэтому предлагается разрешить бюро хранить такие вещества.
Также работники ГБР получат право носить огнестрельное оружие.
На сегодня в Государственном бюро расследований хранить, носить и использовать огнестрельное оружие уполномочены только сотрудники специального подразделения физической защиты.
Этот закон предлагает предоставить право носить, хранить и использовать оружие и другим лицам рядового и начальствующего состава бюро.
Напомним, в Украине сложная ситуация с избранием нового руководителя Государственного бюро расследований. Иностранные эксперты отказались участвовать в конкурсной комиссии по назначению директора ведомства.
Как писало РБК-Украина, в сентябре 2020-го Алексея Сухачова назначили исполняющим обязанности директора ГБР.