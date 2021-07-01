Рада хоче дозволити працівникам ДБР носити зброю та зберігати наркотики

Верховна рада хоче дозволити працівникам Державного бюро розслідувань носити зброю та зберігати наркотики. Народні депутати ухвалили за основу відповідний законопроект №5305.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
Документ підтримала мінімально необхідна кількість нардепів - 226.
Закон пропонує збільшити граничну чисельність центрального апарату та територіальних управлінь ДБР до 2 тисяч осіб.
У пояснювальній записці вказано, що необхідність збільшення працівників викликана тим, що середнє навантаження на одного слідчого упродовж 2020 року складало 105 кримінальних проваджень.
Згідно з документом, стаж служби в ДБР для осіб рядового і начальницького складу буде давати право на встановлення доплати за вислугу років, надання додаткової оплачуваної відпустки.
До стажу служби в ДБР для осіб рядового і начальницького складу пропонують зараховувати:
Закон передбачає, що відмова працівника бюро від проходження психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа буде підставою для проведення стосовно нього перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя.
Пропонують включити ДБР у систему державних органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю.
У пояснювальній записці вказано, що трапляються непоодинокі випадки відмови уповноваженими на зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів органами, а саме СБУ, Нацполіцією, Державною митною службою, у прийнятті на зберігання вказаних речовин з посиланням на те, що законодавством не встановлений порядок їх зберігання у разі вилучення ДБР. Тому пропонується дозволити бюро зберігати такі речовини.
Також працівники ДБР отримають право носити вогнепальну зброю.
На сьогодні у Державному бюро розслідувань зберігати, носити та використовувати вогнепальну зброю уповноважені лише працівники спеціального підрозділу фізичного захисту.
Цей закон пропонує надати право носити, зберігати та використовувати зброю й іншим особам рядового та начальницького складу бюро.
Нагадаємо, в Україні складна ситуація з обранням нового керівника Державного бюро розслідувань. Іноземні експерти відмовилися брати участь в конкурсній комісії по призначенню директора відомства.
Як писало РБК-Україна, у вересні 2020-го Олексія Сухачова призначили виконуючим обов'язки директора ДБР.