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Рада хоче дозволити приватизацію майна вишів, що не використовується

Україна, Вівторок 02 лютого 2021 17:03
Рада хоче дозволити приватизацію майна вишів, що не використовується
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада планує дозволити приватизацію майна вишів, що не використовується. Нардепи ухвалили у першому читанні відповідний законопроєкт №4486.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

За документ проголосували 237 народних депутатів.

У законі прописано, що майно, закріплене за державним або комунальним закладом вищої освіти, у тому числі який має статус національного, може безоплатно передаватись будь-якому іншому закладу освіти або науковій установі (організації) державної або комунальної форми власності.

Однак передача можлива за умови подальшого його використання виключно на освітні або наукові потреби або держорганам влади для забезпечення національних інтересів держави.

Передбачена і можливість приватизації майна, яке не використовується закладами освіти.

При цьому земельні ділянки передаватися не можуть.

Нагадаємо, на початку 2019 року в Україні набрав чинності закон, який надав право навчальним закладам здавати в оренду приміщення для забезпечення освітнього процесу або обслуговування учнів.

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