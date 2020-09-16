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Рада хочет разрешить Оператору ГТС покупать газ на бирже

Автор: Юлия Струк

Верховная рада Украины хочет разрешить Оператору ГТС Украины закупку природного газа для балансирующих потребностей на торговых платформах. Народные депутаты поддержали соответствующий законопроект №3176 за основу.

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Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовал 251 парламентарий.

Возможность закупки газа оператором ГТС для балансирующих потребностей была прописана в Кодексе ГТС еще с 2015 года. Однако в силу ограничений закона "О публичных закупках" Оператор ГТС не может выполнять условия кодекса. Закон о публичных закупках обязывает оператора осуществлять такие закупки исключительно через Prozorro.

На предприятии ранее подчеркивали, что закупка газа на торговой платформе даст толчок для дальнейшего развития всего газового рынка Украины и существенно сблизит его с рынками Евросоюза.

Напомним, в конце августа Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила ответственность за небалансы на рынке газа.

Как писало РБК-Украина, компания "Оператор ГТС Украины" за 7 месяцев 2020 года протранзитировала 29,8 млрд куб. м газа в соответствии с соглашением с российским "Газпромом", что на 44% меньше, чем за этот же период прошлого года (53,2 млрд куб. м).

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