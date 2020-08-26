Регулятор повысил ответственность за небалансы на рынке газа

Фото: ГТС (пресс-служба Нафтогаза)

Решение приняли для уменьшения отклонений

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), внесла изменения в Кодексы газотранспортной и газораспределительной систем. Изменениями снижаются размеры допустимого отклонения для заказчиков услуг транспортировки газа, а также повышаются величины корректировки.

Соответствующее решение НКРЭКУ приняла на заседании 26 августа.

Постановлением предусматривается уменьшение размера допустимого отклонения (для заказчиков услуг транспортировки с 10% до 3%, а для заказчиков услуг транспортировки, которые являются операторами газораспределительных систем, с 15% до 7,5%).

Кроме этого, вводится дифференцированный подход к определению размеров допустимого отклонения в зависимости объемов небаланса. Так, в случае небалансов от 3% до 5% (включительно) (для операторов газораспределительной системы от 7,5% до 15% (включительно)) применяется величина корректировки в размере 10%; и в случае небалансов больше чем 5% (для операторов газораспределительной системы более чем на 15%) применяется величина корректировки в размере 20%.

В обосновании проекта постановления говорится, что по информации ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", на сегодня заказчики услуг транспортировки намеренно совершают действия, которые вызывают положительные и отрицательные небалансы в зависимости от конъюнктуры рынка природного газа и платы за небаланс.

Глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон на заседании комиссии сказал, что трейдеры отобрали у ОГТСУ за май-июль 1 млрд кубометров газа. При этом он отметил, что эти объемы оплачиваются, но ситуация ненормальная.

"Трейдеры не занимаются импортом, не занимаются куплей-продажей газа на рынке, не покупают газ у добытчиков. Они просто отбирают его у Оператора ГТС", - сказал он.

Напомним, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в июле 2020 года составила 3150,4 грн за 1 тысячу кубометров, в долларовом эквиваленте цена газа составляет 124,4 млн долларов.

Отметим, компания "Оператор ГТС Украины" за 7 месяцев 2020 года протранзитировала 29,8 млрд куб. м газа в соответствии с соглашением с российским "Газпромом", что на 44% меньше, чем за этот же период прошлого года (53,2 млрд куб. м).