В Раде рассмотрят законопроект о публичных закупках природного газа

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комитет рассмотрит программу деятельности Кабмина

Комитет парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рассмотрит законопроект №3176 "О внесении изменений в закон "О публичных закупках" по закупке природного газа". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня заседания комитета, опубликованную на сайте Верховной рады Украины.

Комитет не является главным по разработке данного проекта закона.

"Законопроекты, по которым комитет не является главным: проект закона о внесении изменений в закон "О публичных закупках" по закупке природного газа (р.№3176, н.д. О.Белькова и др.). Другие вопросы: о программе деятельности Кабинета министров Украины", - указано в повестке дня.

Напомним, комитет парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг также рассмотрит законопроект №2372 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по поводу безопасности использования ядерной энергии".

Как писало РБК-Украина, в конце апреля правительство отсрочило переход на рыночные цены на газ для населения. Постановлением продлено возложение специальных обязанностей (ПСО) на рынке природного газа после 1 мая 2020 года.