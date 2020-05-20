Рада хочет расширить перечень субъектов, подследственных ГБР

При этом из перечня предлагается исключить должность главы парламента
Верховная рада Украины поддержала за основу законопроект №2560 "О внесении изменений в некоторые законы Украины (об определении подследственности уголовных правонарушений, досудебное расследование которых осуществляют следственные органы Государственного бюро расследований)". Проектом расширяется перечень субъектов, подследственных ГБР.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
За документ проголосовали 260 парламентариев.
В частности, этот перечень расширен за счет включения в него:
Вместе с тем при формировании такого перечня по сравнению с действующим из него были исключены должности государственной службы категории "А", а также должность председателя Рады.
Также статьей 5 закона "О Государственном бюро расследований" определяется, что основными задачами ГБР являются предотвращение, выявление, пресечение, раскрытие и досудебного расследования уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Напомним, вчера Рада провалила проект постановления №3067 "Об определении представителей ВРУ в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований". За него проголосовали лишь 194 парламентария.
Как писало РБК-Украина, бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков стал первым заместителем директора ГБР. Тогда же глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия резко раскритиковал это назначение.
Автор: Юлия Струк