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ВР провалила избрание представителей в конкурсную комиссию по назначению главы ГБР

Новости » Политика     19.05.2020 - 14:30
ВР провалила избрание представителей в конкурсную комиссию по назначению главы ГБР
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проектом предлагалось назначить трех нардепов от фракции "Слуга народа"

Верховная рада Украины провалила проект постановления №3067 "Об определении представителей ВРУ в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований". За него проголосовали лишь 194 парламентария.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Предлагалось определить в состав комиссии по проведению такого конкурса трех парламентариев от фракции "Слуга народа":

  • Владлен Неклюдов
  • Юрий Пономаренко
  • Юлия Яцык

Напомним, ранее сообщалось, что бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков стал первым заместителем директора ГБР. Тогда же глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия резко раскритиковал это назначение.

Также сообщалось, что в случае назначения, на Бабикова будет возложен аудит дел Майдана, когда бюро их получит.

Как писало РБК-Украина, и.о. директора ГБР Александр Соколов заявлял, что Бабиков до момента назначения директора Госбюро расследований может временно исполнять обязанности руководителя ведомства.

По словам Соколова, в соответствии с законом, заместители директора ГБР по очереди возглавляют ведомство в течение 60 дней. Поэтому Бабиков следующим займет этот пост, если директор бюро до тех пор не будет назначен.

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Верховная РадаГосбюро расследованийконкурсная комиссия
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