Рада хочет расширить перечень субъектов, подследственных ГБР

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

При этом из перечня предлагается исключить должность главы парламента

Верховная рада Украины поддержала за основу законопроект №2560 "О внесении изменений в некоторые законы Украины (об определении подследственности уголовных правонарушений, досудебное расследование которых осуществляют следственные органы Государственного бюро расследований)". Проектом расширяется перечень субъектов, подследственных ГБР.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 260 парламентариев.

В частности, этот перечень расширен за счет включения в него:

председателя Центральной избирательной комиссии, а также главы и членов Счетной палаты;

депутатов Верховной рады Автономной Республики Крым, областного совета, городского совета, городов Киева и Севастополя, а также должностных лиц местного самоуправления, должности которых отнесены к первой и второй категориям должностей;

руководителей постоянно действующих вспомогательных органов, образованных президентом Украины, и их заместителей:

уполномоченных президента Украины;

председателей местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей;

судей Конституционного суда Украины, присяжных (во время выполнения ими обязанностей в суде)

председателя и его заместителей, членов, а также инспекторов Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей;

прокуроров органов прокуратуры, лиц рядового и начальствующего состава правоохранительных органов.

Вместе с тем при формировании такого перечня по сравнению с действующим из него были исключены должности государственной службы категории "А", а также должность председателя Рады.

Также статьей 5 закона "О Государственном бюро расследований" определяется, что основными задачами ГБР являются предотвращение, выявление, пресечение, раскрытие и досудебного расследования уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, вчера Рада провалила проект постановления №3067 "Об определении представителей ВРУ в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований". За него проголосовали лишь 194 парламентария.

Как писало РБК-Украина, бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков стал первым заместителем директора ГБР. Тогда же глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия резко раскритиковал это назначение.

Автор: Юлия Струк