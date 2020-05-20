Рада хоче розширити перелік суб’єктів, підслідних ДБР

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

При цьому з переліку пропонується виключити посаду глави парламенту

Верховна рада України підтримала за основу законопроект №2560 "Про внесення змін до деяких законів України (щодо визначення підслідності кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких здійснюють слідчі органів Державного бюро розслідувань)". Проектом розширюється перелік суб’єктів, підслідних ДБР.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 260 парламентаріїв.

Зокрема, цей перелік розширено за рахунок включення до нього:

голови Центральної виборчої комісії, а також глави та членів Рахункової палати;

депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим, обласної ради, міської ради, міст Києва та Севастополя, а також посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої та другої категорій посад;

керівників постійно діючих допоміжних органів, утворених президентом України, та їх заступників:

уповноважених президента України;

голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників;

суддів Конституційного суду України, присяжних (під час виконання ними обов’язків у суді);

голови та його заступників, членів, а також інспекторів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів;

прокурорів органів прокуратури, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів.

Водночас при формуванні такого переліку у порівнянні з чинним з нього було виключено посади державної служби категорії "А", а також посаду глави Ради.

Також статтею 5 ЗУ "Про Державне бюро розслідувань" визначається, що основними завданнями ДБР є запобігання, виявлення, припинення, розкриття і досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, вчора Рада провалила проект постанови №3067 "Про визначення представників ВРУ до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань". За нього проголосували лише 194 парламентарії.

Як писало РБК-Україна, колишній адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков став першим заступником директора ДБР. Тоді ж глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія різко розкритикував це призначення.

Автор: Юлия Струк