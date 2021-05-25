Рада хоче закликати світових лідерів визнати Лукашенка загрозою міжнародній безпеці
Народні депутати зареєстрували у Верховній раді проект постанови щодо ситуації в Білорусі. Нардепи хочуть закликати світових лідерів визнати режим Олександра Лукашенка загрозою міжнародній безпеці.
Проект постанови, який підготували депутати з фракції "Слуга народу", "Голос" та "Європейська солідарність", передбачає звернення до ООН, Єврокомісії, Європарламенту, Парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ та НАТО, урядів і парламентів держав світу про визнання режиму Лукашенка у Білорусі таким, що становить загрозу міжнародній безпеці.
Тексту документу на сайті парламенту поки немає. Наразі проект постанови передано на розгляд керівництву Ради.
Нагадаємо, в неділю, 23 травня, режим Лукашенка, погрожуючи винищувачем, примусово посадив літак авіакомпанії Ryanair, щоб затримати засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Цей вчинок викликав обурення у міжнародної спільноти.
Після цього український Кабмін вирішив припинити авіасполучення з Білоруссю. На такий крок пішли задля забезпечення безпеки українських громадян.
Більше про інцидент з літаком Ryanair та його наслідки читайте в матеріалі РБК-Україна "Мінський поворот. Чим Лукашенку загрожує історія з літаком Ryanair і чого побоюватися українцям".