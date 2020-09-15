Рада хочет предоставить налоговые льготы для сферы культуры и туризма: перечень

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Верховная рада поддержала за основу изменения в Налоговый кодекс Украины, которыми вводятся льготы в налогообложении для сферы культуры, туризма и креативных индустрий. Нардепы одобрили соответствующий законопроект №3851 авторства президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Проект предлагает освободить от налогообложения налогом на прибыль предприятий для юридических лиц и налогом на доходы физических лиц для граждан доходы в виде целевых культурных грантов. Эти гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств государственного и/или местных бюджетов, международной технической помощи для реализации проекта или программы в сферах культуры, туризма и в секторе креативных индустрий.

Предусматривается освободить от НДФЛ культурные гранты при условии их полного и целевого использования. Однако в случае неполного использования такого гранта, суммы которого не возвращены предоставителю, или его нецелевого использования такие суммы признаются доходом и подлежат налогообложению на общих основаниях.

Вводится и сниженная ставка налога на добавленную стоимость в размере 7% для большей доступности театральных спектаклей и концертов, выступлений художественных коллективов, артистов, а также выставок, кинематографических премьер, экскурсий в музеях и зоопарках, культурных мероприятий и тому подобное.

Такую же пониженную ставку хотят применять к распространению, демонстрации, публичному оповещению и публичному показу фильмов, адаптированных в соответствии с законодательством в украиноязычные версии для лиц с нарушениями зрения и лиц с нарушениями слуха.

Кроме того, с 1 января 2023-го до 1 января 2025 года закон предлагает освободить от НДС услуги по распространению и показу национальных фильмов и иностранных фильмов, дублированных, озвученных государственным языком на территории Украины и адаптированных к украиноязычной версии.

Также до 1 января 2023 года документ предусматривает применять пониженную ставку НДС в размере 7% к услугам по временному размещению (проживанию), которые предоставляют гостиницы и подобные средства временного размещения.

Предлагается освободить от НДС импорт товаров, входящих в состав национального кинематографического наследия.

Этот закон также продлевает до 1 января 2025 года освобождение от НДС:

поставок национальных фильмов, поставок работ и услуг по производству национальных фильмов;

поставок работ и услуг по изготовлению архивного комплекта исходных материалов национальных фильмов и фильмов, созданных на территории Украины; по тиражированию национальных фильмов и иностранных фильмов, дублированных, озвученных на госязыке на территории Украины; по дублированию, озвучиванию на госязыке иностранных фильмов на территории Украины; по сохранению, восстановлению и реставрации национального кинематографического наследия.

Напомним, в середине июля Зеленский внес в ВР соответствующий проект закона.

Как писало РБК-Украина, президент ранее подписал закон для поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с карантином из-за коронавируса.