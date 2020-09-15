Рада хочет предоставить налоговые льготы для сферы культуры и туризма: перечень

Верховная рада поддержала за основу изменения в Налоговый кодекс Украины, которыми вводятся льготы в налогообложении для сферы культуры, туризма и креативных индустрий. Нардепы одобрили соответствующий законопроект №3851 авторства президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Проект предлагает освободить от налогообложения налогом на прибыль предприятий для юридических лиц и налогом на доходы физических лиц для граждан доходы в виде целевых культурных грантов. Эти гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств государственного и/или местных бюджетов, международной технической помощи для реализации проекта или программы в сферах культуры, туризма и в секторе креативных индустрий.
Предусматривается освободить от НДФЛ культурные гранты при условии их полного и целевого использования. Однако в случае неполного использования такого гранта, суммы которого не возвращены предоставителю, или его нецелевого использования такие суммы признаются доходом и подлежат налогообложению на общих основаниях.
Вводится и сниженная ставка налога на добавленную стоимость в размере 7% для большей доступности театральных спектаклей и концертов, выступлений художественных коллективов, артистов, а также выставок, кинематографических премьер, экскурсий в музеях и зоопарках, культурных мероприятий и тому подобное.
Такую же пониженную ставку хотят применять к распространению, демонстрации, публичному оповещению и публичному показу фильмов, адаптированных в соответствии с законодательством в украиноязычные версии для лиц с нарушениями зрения и лиц с нарушениями слуха.
Кроме того, с 1 января 2023-го до 1 января 2025 года закон предлагает освободить от НДС услуги по распространению и показу национальных фильмов и иностранных фильмов, дублированных, озвученных государственным языком на территории Украины и адаптированных к украиноязычной версии.
Также до 1 января 2023 года документ предусматривает применять пониженную ставку НДС в размере 7% к услугам по временному размещению (проживанию), которые предоставляют гостиницы и подобные средства временного размещения.
Предлагается освободить от НДС импорт товаров, входящих в состав национального кинематографического наследия.
Этот закон также продлевает до 1 января 2025 года освобождение от НДС:
Напомним, в середине июля Зеленский внес в ВР соответствующий проект закона.
Как писало РБК-Украина, президент ранее подписал закон для поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с карантином из-за коронавируса.