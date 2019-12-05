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Рада хоче доручити Кабміну призначати директора Фонду соцстрахування

Новини » Політика     05.12.2019 - 15:15
Рада хоче доручити Кабміну призначати директора Фонду соцстрахування
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Ухвалення відповідного законопроекту за основу підтримали 250 парламентаріїв

Парламент прийняв за основу в першому читанні законопроект №2275, яким передбачається, що призначати директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України буде Кабінет міністрів. Проект закону підтримали 250 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Законом пропонується передбачити, що призначати і звільняти директора виконавчої дирекції Фонду соцстрахування буде Кабмін за поданням міністра соціальної політики. Директор призначатиме трьох заступників за погодженням з головою Мінсоцполітики.

У документі планується закріпити, що до складу правління Фонду входять десять представників держави і по чотири представники від застрахованих осіб та роботодавців, які виконують свої обов'язки на громадських засадах. На даний же момент - до складу правління відомства входять по сім представників держави, застрахованих осіб і роботодавців, які виконують свої обов'язки на громадських засадах.

Також проект пропонує внести зміни в закон "Про запобігання корупції" з приводу поширення дії цього закону на членів правлінь і посадових осіб виконавчих дирекцій фондів соціального страхування, а також встановити обов'язок подання ними декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Нагадаємо, 20 листопада Фонд соцстраху повідомив про припинення перерахування коштів для виплати лікарняних і допомоги по вагітності та пологах застрахованим особам. Тоді в Мінсоцполітики зв'язали припинення виплат з поновленням на посаді виконавчого директора фонду Євгена Баженкова.

При цьому 21 листопада в Фонді заявили, що відновлюють виплати лікарняних та декретних. Відповідні документи були підписані відновленим керівником Фонду Баженковим.

Як писало РБК-Україна, сьогодні на позачерговому засіданні правління Фонду обрали нового голову правління Фонду. Новим головою правління став заступник міністра соціальної політики Олег Коваль.

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